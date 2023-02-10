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البرلمان الأوروبي يراجع أداء الطاقة في قطاع المباني
لخفض الانبعاثات من المنازل والمباني
    (أنسامد) - فبراير 10 - روما - أعطت لجنة الصناعة والبحوث والطاقة بالبرلمان الأوروبي الضوء الأخضر إلى اقتراح مراجعة الإجراءات المتبعة بأداء الطاقة في المباني، من أجل الوصول إلى مباني محايدة مناخيا بحلول عام 2030.

    وسيكون الهدف من القواعد الجديدة هو الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستهلاك النهائي للطاقة في قطاع البناء في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وجعله محايدا مناخيا بحلول عام 2050.

    ووفقا للنص المعتمد من لجنة الصناعة والبحوث والطاقة بالبرلمان الأوروبي، سيتعين على المباني السكنية تحقيق الحد الأدني من فئة أداء الطاقة من النوع "إي" بحلول عام 2030 و"دي" بحلول عام 2033.

    (أنسامد).

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