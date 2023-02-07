افتتاح فندق بولجاري الثامن في طوكيو يوم 4 أبريل

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - أعلن الرئيس التنفيذي لدار بولجاري للمنتجات الفاخرة الايطالية، جان كريستوف بابين، أنه سيتم افتتاح ثامن فنادق ومنتجعات بولجاري في طوكيو في 4 أبريل.



وأضاف بابين "يسعدنا أن نعلن عن تاريخ افتتاح فندق بولجاري طوكيو ولا نطيق الانتظار حتى 4 أبريل للكشف عن مشروع غير عادي، ابتكره صانع المجوهرات في إيميليا رومانيا، والموجه إلى تصبح نقطة مرجعية جديدة لمجتمع المسافرين رفيعي المستوى.



واكد" تعد اليابان سوقًا استراتيجيًا تتواجد فيه علامة بولجاري التجارية منذ 30 عامًا. لذلك يشرفنا أن نجلب مرة أخرى أفضل ما في التصميم الإيطالي الفاخر ونمط الحياة والثقافة والضيافة إلى طوكيو".



تضم مجموعة فنادق المجموعة عقارات في ميلانو وبالي ولندن وبكين ودبي وشنغهاي وباريس، بالإضافة إلى افتتاحات مستقبلية في روما (2023) وجزر المالديف وميامي (2025) ولوس أنجلوس (2026).



يشغل الفندق الجديد الطوابق من 40 إلى 45 من ناطحة سحاب طوكيو ميدتاون وهو محاط بالمساحات الهادئة وحدائق القصر الإمبراطوري ويوفر أيضًا مناظر خلابة للمدينة بما في ذلك جبل فوجي.



ويحتوي الفندق على 98 غرفة وجناحًا مفروشًا باستخدام ماركات الأثاث الإيطالية الفاخرة، بما في ذلك جناح بولجاري الذي يوفر بعضًا من أفضل الإطلالات على المدينة.



تبلغ مساحة جناح بولجاري 400 متر مربع، وهو أحد أكبر الأجنحة في طوكيو ويمكن توسيعه من خلال ربطه بالجناح المجاور. (أنسامد).



