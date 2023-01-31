صندوق الائتمان العقاري Illimity يغلق بربح 270 مليون

(أنسامد) - يناير 31 - روما - انتهت شركة Illimity sgr، شركة إدارة الأصول التابعة لمجموعة Illimity، من إغلاق جديد لصندوق الائتمان العقاري الخاص بها والمخصص للاستثمارات في القروض المتعثرة المضمونة بالعقارات.



وبفضل الإغلاق الجديد، تم التبرع بحوالي 95 مليون يورو من القيمة الاسمية لصندوق القرض، مما أدى إلى زيادة التمويل إلى ما يقرب من 270 مليون يورو.



تشمل المحفظة حاليًا قروضًا لـ 86 شركة مختلفة تعمل بشكل رئيسي في قطاع العقارات مع أنشطة متنوعة للغاية (سكنية ، تجارية ، ضيافة ، طاقة ، صناعية).



وتقول باولا تونديلي خبيرة بالصندوق، "يمثل صندوق irec حلاً مثاليًا لجميع تلك البنوك التي ترغب في إلغاء توحيد القروض المتعثرة مع الأصول العقارية الأساسية المتنوعة للغاية، وفي الوقت نفسه، المشاركة في إنشاء القيمة التي يمكن أن تولد إدارة احترافية لنفسها". (أنسامد).



