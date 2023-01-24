إيطاليا: قطاع العقارات أمامه فرص قوية

(أنسامد) - يناير 24 - روما - حققت أسواق العقارات والائتمان السكنية الإيطالية نتائج قياسية خلال الأعوام الأخيرة.



واعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022، بدأ تسجيل تباطؤ سيتم تأكيده، وفقًا لـري/ماكس، من خلال بيانات الربع الأخير من العام الحالي وسيستمر أيضًا في عام 2023.



ويقول داريو كاستيجليا - الرئيس التنفيذي ومؤسس ريماكس/إيطاليا، "على الرغم من أنه من المستحيل التنبؤ بـالمستقبل، ستواجه العقارات في السنوات القادمة تحديات كبيرة ولكن أيضًا فرصًا مثيرة للاهتمام، لكل من البائعين والمشترين.



وأوضح، "لا نتوقع حدوث أزمة عقارية للعام المقبل، لأنه على الرغم من الزيادات، لا تزال أسعار الفائدة عند مستويات مثيرة للاهتمام إذا ما قورنت بالقمم التي تم الوصول إليها في السنوات الماضية".



وأضاف "بالتأكيد تختلف الظروف عن أدنى مستوياتها التاريخية في السنوات الأخيرة، لكننا نعتقد أن المشترين سوف يعتادون على النظام الجديد".



وفقًا لمجموعة ري/ماكس العقارية الحاصلة على امتياز، ستستمر العقارات في كونها ملاذًا آمنًا ضد التضخم، في سوق أكثر توازناً تميل إلى إعادة تنظيم نفسها مع اتجاهات النمو لعام 2019، مع تفضيل الطلب الجيد من خلال تسطيح السوق.



وسيوفر التباطؤ المؤقت المحتمل خلال العامين المقبلين فرصًا مثيرة للاهتمام للاستثمار في العقارات.



أجرت المسح ري/ماكس اوروبا من خلال مقابلة مع حوالي 16000 مستهلك في 22 دولة أوروبية. (أنسامد).



