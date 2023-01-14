إيطاليا : مشروع عقاري في ميلانو

(أنسامد) - يناير 14 - روما - سيتم تنفيذ مشروع عقاري في منطقة ريتزولي القديمة، في مدينة ميلانو الإيطالية، لإقامة مبنى يحتوي على مكاتب ومساحات عمل مشتركة، بالإضافة إلى مطاعم وصالات ومحلات تجارية ومنطقة ترفيهية.



وسيتم تنفيذ المشروع الذي يحمل شعار "مرحبًا، أشعر وكأني في المنزل"، بواسطة شركة Europa Risorse العقارية. ويعكس المشروع ما يسمى بالبيوفيليا، أي ميل الإنسان إلى الطبيعة.



يهدف المشروع لإعادة تطوير المنطقة بأكملها الواقعة بالقرب من حديقة لامبرو مع تنفيذ مشروع صفر انبعاثات كربونية، وفي مجالات الطاقة المتجددة ومراقبة الاستهلاك والمساحات الخضراء.



وصرح أنطونيو نابليون، الرئيس التنفيذي لشركة Europa Risorse : انطلقنا من الرغبة في إنشاء مبنى صديق للبيئة ومستدام في ميلانو، بالقرب من حديقة لامبرو. ثم أدركنا مدى أهمية التفكير قبل كل شيء في الأشخاص الذين سيعملون هناك وفي راحتهم النفسية والبدنية.



(أنسامد).



