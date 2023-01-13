إيطاليا: تراجع تصاريح البناء 15.2% في الربع الثالث 2022

(أنسامد) - يناير 13 - روما - شهدت تصاريح البناء المتعلقة
بالقطاع السكني، تراجعا كبيرا خلال الربع الثالث من عام 2022، إذ
انخفضت بمعدل 15.2%، مقارنة بالربع السابق، بينما وصلت على أساس
سنوي إلى -12.3%، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء
(إستات).
ومن حيث الاتجاه، خلال الربع الثالث من العام، سجل القطاع السكني
انخفاضا بنسبة 12.3% في عدد المنازل، وبنسبة 8.6% بالنسبة للمساحة
الصالحة للسكن.
كما انخفضت مساحة المباني غير السكنية المبنية بنسبة 11.7% خلال
الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.