إيطاليا: تراجع تصاريح البناء 15.2% في الربع الثالث 2022

(أنسامد) - يناير 13 - روما - شهدت تصاريح البناء المتعلقة بالقطاع السكني، تراجعا كبيرا خلال الربع الثالث من عام 2022، إذ انخفضت بمعدل 15.2%، مقارنة بالربع السابق، بينما وصلت على أساس سنوي إلى -12.3%، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



ومن حيث الاتجاه، خلال الربع الثالث من العام، سجل القطاع السكني انخفاضا بنسبة 12.3% في عدد المنازل، وبنسبة 8.6% بالنسبة للمساحة الصالحة للسكن.



كما انخفضت مساحة المباني غير السكنية المبنية بنسبة 11.7% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.



(أنسامد).



