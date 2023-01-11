ارتفاع الاستثمارات العقارية في إيطاليا العام الماضي

(أنسامد) - يناير 11 - روما - بلغ حجم الاستثمارات العقارية في إيطاليا في عام 2022 حوالي 12 مليار يورو، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2021، وذلك وفقا لدراسة تحليلية أجرتها شركة Dils للخدمات العقارية حول سوق العقارات في إيطاليا العام الماضي.



وأضافت الدراسة، أن سوق العقارات سجل أداءً قوياً العام الماضي، مدفوعًا بأدائه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بشكل خاص، والتي سجلت استثمارات بلغة قيمتها ما يقرب من 9.7 مليار يورو، أي ما يعادل تقريبًا حجم الاستثمارات خلال عام 2021 بأكمله.



وأوضحت الدراسة أن حجم استمثارات سوق العقارات بلغ 2,2 مليار يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، بانخفاض عن نفس الفترة من العام السابق.



وحظي قطاع المكاتب بالنصيب الأكبر في الاستثمارات لدى المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، بإجمالي استثمارات 4.6 مليار يورو في عام 2022، لتسجل نموا بنسبة 103% مقارنة بعام 2021.



وجاء قطاع الخدمات اللوجستية في المرتبة الثانية في استثمارات سوق العقارات في عام 2022، حيث استقطب 24% من إجمالي حجم الاستثمارات خلال العام الماضي، أي ما يعادل 2.9 مليار، بزيادة بنسبة 6% مقارنة بعام 2021.



بلغ حجم الاستثمارات العقارية في إيطاليا في عام 2022 حوالي 12 مليار يورو، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2021، وذلك وفقا لدراسة تحليلية أجرتها شركة Dils للخدمات العقارية حول سوق العقارات في إيطاليا العام الماضي.



وأضافت الدراسة، أن سوق العقارات سجل أداءً قوياً العام الماضي، مدفوعًا بأدائه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بشكل خاص، والتي سجلت استثمارات بلغة قيمتها ما يقرب من 9.7 مليار يورو، أي ما يعادل تقريبًا حجم الاستثمارات خلال عام 2021 بأكمله.



وأوضحت الدراسة أن حجم استمثارات سوق العقارات بلغ 2,2 مليار يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، بانخفاض عن نفس الفترة من العام السابق.



وحظي قطاع المكاتب بالنصيب الأكبر في الاستثمارات لدى المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، بإجمالي استثمارات 4.6 مليار يورو في عام 2022، لتسجل نموا بنسبة 103% مقارنة بعام 2021.



وجاء قطاع الخدمات اللوجستية في المرتبة الثانية في استثمارات سوق العقارات في عام 2022، حيث استقطب 24% من إجمالي حجم الاستثمارات خلال العام الماضي، أي ما يعادل 2.9 مليار، بزيادة بنسبة 6% مقارنة بعام 2021. (أنسامد).



