ميلان-كورتينا: صندوق بورتا رومانا يطلق القرية الأولمبية

(أنسامد) - يناير 10 - روما - حصل صندوق الاستثمار العقاري بورتا رومانا ، الذي تروج له وتديره Coima sgr على تصاريح للبناء من بلدية ميلانو ، جنبًا إلى جنب مع اتفاقيات البناء والتخطيط الحضري ، الخاصة بالقرية الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 ، بناءً على الطلب المقدم في أكتوبر 2021.



تم الإعلان عن ذلك في بيان صحفي صادر عن الصندوق ، حيث تم تحديد عقد المناقصة للبناء في وقت واحد مع مجموعة من الشركات ، تتكون من إمبريسا سيف وجراسي وكريسبي وميلاني.



يقول البيان "من المقرر تسليم القرية الأولمبية إلى مؤسسة ميلان كورتينا بحلول الموعد النهائي المقرر في يوليو 2025 ".



ستبدأ أعمال البناء في يناير المقبل ، بينما سيتم الانتهاء من أعمال الحفر والحواجز بحلول فبراير. (أنسامد).



