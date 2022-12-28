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إيطاليا:انفاق 58.1 مليار يوروعلي توفيق الطاقة علي المباني
    (أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - اكد استطلاع اجراه مركز الدراسات التابع للمجلس الوطني للمهندسين الإيطاليين انه منذ انشاء مشروع سوبر بونص بلغ اجمالي الانفاق علي تدابير توفيق الطاقة علي المباني مع الاعفاء الضريبي 58.1 مليار يورو وان تفعيل التخفيضات الضريبية قد وصل الي 63.9 مليار في الفترة من اغسطس 2020 الي نوفمبر 2022.

    ويشير الاستطلاع الي ان الانفاق تضاعف هذا العام ثلاثة اضعاف من يناير الي نوفمبر ووصل الي 42 مليار يورو في مقابل 16.2 مليار في عام 2021.

    و في النهاية يشير الاستطلاع الي انه "إذا كان صحيحًا أن الدولة قد تكبدت تكلفة كبيرة لضبط المباني ، فمن الصحيح أيضًا أن الآثار الناجمة عن هذا الإجراء ليست غير ذات صلة ويجب أخذها في الاعتبار لتقييم الفعالية الاجتماعية من هذا الإنفاق العام و يطالب الحكومة بعدم "وقف" المكافآت الضخمة باعتبارها نفقات مفرطة ، لأن وراء ذلك الإنفاق توجد آليات نمو لم يتم أخذها في الاعتباربعد بشكل كافٍ ".

    (أنسامد).

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