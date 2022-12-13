الإيطاليون يفضلون المنازل صديقة البيئة

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - أجرت مجموعة ريماكس اوروبا استطلاعاً للراي أظهر أن 64 بالمائة من الإيطاليين أبدوا استعدادهم لتكييف احتياجاتهم العقارية لصالح البيئة؛ وهو رقم أقل بقليل من المتوسط الأوروبي البالغ 68٪.



وأكد أكثر من 28 ٪ من الإيطاليين انهم يفضلون اختيار منزل أصغر، طالما أنه صديق للبيئة.



وقد شمل البحث 16 الف شخص أوروبي ينتمون إلى 22 دولة حول "خيارات الإسكان الخاصة بهم وعلاقتها بالاستدامة البيئية".



وقد أبدى ثلثي المبحوثين استعدادهم لتقديم تنازلات للحفاظ علي الاستدامة البيئية وذلك بسبب التغيرات المناخية والظواهرالجوية الاستثنائية التي حدثت في اوروبا وأبدوا استعداداً للتضحية ببعض وسائل الراحة المعيشية لصالح منازل صديقة للبيئة مثل وجود حديقة حتى لو كانت صغيرة.



وتؤكد المجموعة أن البحث أوضح كيفية تاثير التقييمات البيئية على اختيار العقارات وكان بمثابة أول تقرير عن إتجاه البناء السكني الاوروبي. (أنسامد).



