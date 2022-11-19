إيطاليا : بيع عقار في ميلانو مقابل 119 مليون يورو

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - أعلنت شركة إدارة الأصول الإيطالية Kryalos، أن صندوق All Star العقاري الذي تروج له مجموعة بلاكستون، أنجر صفقة بيع أحد الأصول للاستخدام المكتبي في حي بورتا رومانا في ميلانو، لصالح شركة Macquarie Asset Management.



ووفقا لبيان صحفي، بلغت قيمة الصفقة حوالي 119 مليون يورو. يعود تاريخ العقار إلى أوائل القرن العشرين، ويغطي مساحة 20600 متر مربع، ويتم تأجيره بالكامل للاستخدام المكتبي.



تم شراء العقار من قبل صندوق All Star في شهر مارس 2017، وتم تجديده بالكامل في عام 2020. وأضاف البيان أن إيطاليا لا تزال سوقًا مركزيًا لشركة بلاكستون العقارية.



يستمر سوق العقارات في إيطاليا في أدائه الجيد، لا سيما في مدينة ميلانو التي تقود التجديد الحضري.



قال الرئيس التنفيذي لشركة Kryalos، باولو بوتيلي، إن هناك طلبًا قويًا على المساحات المكتبية، خاصةً إذا كانت تتميز بموقع استراتيجي ومعايير عالية من حيث الكفاءة والاستدامة. (أنسامد).



