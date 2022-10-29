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إيطاليا : تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي في ميلانو العام القادم
    (أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - تبدأ أعمال إعادة تطوير مجمع سكني تاريخي يقع بين شوارع ساربي وبرامانتي ونيكوليني في مدينة ميلانو الإيطالية مطلع عام 2023، لإنشاء 200 شقة جديدة للتأجير طويل الأجل والإسكان الاجتماعي.

    ويتضمن المشروع الذي ستنفذه شركة Barreca & La Varra الهندسية باستثمارات إجمالية تزيد عن 40 مليون يورو، تطوير 10 ألف متر مربع من المساحات السكنية و3 آلاف متر مربع من المساحات التجارية.

    سيتم الحفاظ على الواجهة التاريخية للمبنى، والتي تعود للقرن التاسع عشر، بينما سيتم بناء ثلاث ساحات جديدة في المناطق المشتركة القديمة، والتي من المقرر أن تصبح مراكز إسكان اجتماعي. (أنسامد).

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