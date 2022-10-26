إيطاليا-عقارات: هبوط معدل الإستثمار إلى -5.7 بالمائة في 2023

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - توقع مرصد الدراسات التابع لجمعية البناة الإيطالي (انكي) هبوط معدل إستثمارات البناء، وكانت إستثمارات البناء قد شهدت خلال العامين الاخيرين "نموا قياسياً" بنسبة 20 بالمائة في 2021 و 12 بالمائة في 2022.



ويؤكد المرصد تباطؤ أعمال إعادة تطوير المباني تزامناً مع الغاء الحوافز المقدمة للمنازل الفردية بنسبة -24 بالمائة بينما يتوقع حدوث زيادة كبيرة في الأشغال العامة بنسبة +25 بالمائة مع انطلاق مواقع البناء في إطار الخطة الإيطالية للتعافي.



ويؤكد المرصد أن الاستثمارات في مجال البناء كانت هي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الإيطالي في العامين الماضيين حيث تؤكد هذه الديناميكية "خصوصية إيطالية بالكامل" مقارنة بالدول الاوروبية.



وتقول مديرة (انكي) فيديريكا برانكاتشيو " إن توقع انخفاض الاستثمارات في البناء بنسبة 5.7٪ في عام 2023 "بمثابة إشارة مقلقة"، حتى لو بعد النمو الذي حدث في العامين الماضيين. (أنسامد).



