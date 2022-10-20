ميلانو: مجمع سكوير فايف ..التركيز علي الإسكان الاجتماعي

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - يعتبر مشروع سكوير فايف من أهم المشروعات التي قامت لإحياء المنطقة المحيطة بجنوب مدينة ميلانو التي ظلت مهجورة لفترة طويلة.



و قد قامت شركة ريدو بتطوير هذه المنطقة التي عانت كثيرا من التدهور الشديد لبناء بيوت الإسكان الإجتماعي وبدأت بتجديد كامل لخمسة مباني مهجورة .



ويقوم المشروع على الإقتصاد الدائري أي الاستخدام الامثل للموارد مع مراعاة البعد البيئي من خلال بناء منازل بسيطة وتتيح ايضاً للمقيمين الجدد خدمة استئجار الأثاث والأجهزة الضرورية.



بدأت سكوير فايف في الربيع الماضي في الترحيب بالعائلات الأولى التي تم اختيارها مع أول إشعار عام: 468 شقة للإيجار والبيع بأسعار متفق عليها بمتوسط 500 يورو شهريًا لشقة مساحتها 75 مترًا مربعًا للإيجار و 2000 يورو/ متر مربع للبيع. الميزة الرئيسية لـ 5سكوير هي إعادة الاستخدام: كل من الهياكل الخرسانية الحاملة الموجودة بالفعل في المباني المهجورة، وخدمة تأجير الأثاث والأجهزة، والتي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي...كما يمكن للعائلة تأثيث شقة من غرفتين بالكامل بقسط يبلغ حوالي 100 يورو شهريًا وتغيير جميع الأثاث كل 8 سنوات. (أنسامد).



