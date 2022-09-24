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إيطاليا : شركة عقارية تستحوذ على مبنى كورتيلي ديلا سيتا
    (أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - أكملت شركة Generali Real Estate العقارية الاستحواذ على مبنى كورتيلي ديلا سيتا Cortile della Seta، المبنى التاريخي الواقع في قلب مدينة بريرا والذي تم تحويله إلى مبنى للمكاتب والمحلات التجارية الفاخرة.

    تم انجاز الصفقة لصالح اثنين من المستثمرين المشاركين، تبلغ حصة كل منهما 50%. وذكرت مصادر مطلعة، أن قيمة الصفقة بلغت أكثر من 350 مليون يورو.

    يعود هذا المبنى للقرن التاسع عشر، وأعيد تطويره في عام 2021 من قبل شركةAsti Architetti الهندسية. وكان يستخدم كثكنات لسلاح الفرسان في نابولي ثم مخبز عسكري للحكومة النمساوية. وفي منتصف القرن التاسع عشر، أصبح مقرا للمفاوضات التجارية ومكانًا لاجتماع التجار والحرفيين.

    ويستضيف اليوم مقرات للعلامات التجارية الفاخرة وشركات الأزياء والتصميم. كما تستضيف مساحات البيع بالتجزئة أيضًا صالات عرض للعلامات التجارية الكبرى. (أنسامد).

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