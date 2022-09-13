سوبر بونص: استثمار 26.8 مليار يورو من بداية العام حتى الآن

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - بلغت استثمارات كفاءة الطاقة في البنايات في إيطاليا في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 رقما قياسياً بلغ 26.8 مليار يورو أي ما يعادل 29.5 ملياراً من الاستقطاعات التي ستدفعها الدولة.



أعلن ذلك رئيس المجلس الوطني للمهندسين ومنسق شبكة المهن الفنية الإيطالي أرماندو زامبرانوستيم، التي وضعها مركز الدراسة التابع لمجلسه الوطني، حول الأثر الاقتصادي الذي حدده الإنفاق على الإعانات في البناء في آخر 8 شهور. وأضاف "في شهر يوليو 2022، بلغت النفقات الخاصة بسوبر بونص 110٪ حوالي 4.5 مليار، مقارنة بـ 1.8 مليار في يوليو 2021" ، بينما في أغسطس 2022 "كانت النفقات تساوي 3.2 مليار، مقارنة بـ 2 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق ".



سوبربونص 110% هو إعفاء ضريبي جذاب لجميع مالكي العقارات الإيطاليين، المقيمين وغير المقيمين، حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية الا ان هذا التشريع تقني للغاية ومعقد. (أنسامد).



