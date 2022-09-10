إيطاليا : تحويل موقع صناعي لمقر شركات أزياء في ميلانو

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - أبرمت شركة كويما (Coima) الإيطالية، الرائدة في استثمار وتطوير وإدارة الأصول العقارية، اتفاقية مع شركة Red Circle، للاستثمار العقاري لإعادة تطوير موقع صناعي في منطقة بورتا رومانا في مدينة ميلانو ، والذي سيستضيف مقر مجموعة OTB مع مقر العلامات التجارية جيل ساندر ومارني.



وكان هذا الموقع الصناعي يضم في السابق مقر مجموعة الأدوية Boehringer. وفاز بالمشروع شركة Kohn Pedersen Fox المعمارية الأمريكية من خلال مسابقة دولية.



وسيبدأ تنفيذ المشروع، الذي يقع على بعد أمتار قليلة من مؤسسة برادا وقرية ميلانو كورتينا الأولمبية 2026، في نهاية العام الجاري. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع في عام 2025.



ويشمل المشروع هدم مجمع Lorenzini 8، الذي يتكون من خمس منشآت صناعية، و بناء مبنيين جديدين. وسيخضع مبنى Lorenzini 10 ومبنى Lorenzini 12 لعملية إعادة تطوير متناغمة مع الطراز المعماري للمبنى الأول.



سيتم تطوير المجمع بهدف تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والمرونة والاستدامة، ودمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.



(أنسامد).



