ايطاليا: كوستيم تغلق 2021 بمبيعات أكثر من 328 مليون يورو

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - اختتمت شركة كوستيم للصناعة العقارية الايطالية عام 2021 بإجمالي مبيعات بلغ 328.5 مليون يورو ، بزيادة (+ 52٪) مقارنة بـ 215 مليون يورو المسجلة في العام السابق.



تهدف الشركة التي تنتمي إلى مجموعة بوليفين التابعة لعائلة بوزاتيللي والتي تعمل في جميع أنحاء سلسلة التوريد العقارية إلى تجاوز مبلغ 500 مليون يورو في إجمالي المبيعات في السنوات القادمة ، وذلك بفضل دفتر الطلبات الموحد بالفعل والتطويرالإضافي للخطة.



هذا وتعتمد الصناعة على ستة أهداف: نموذج الأعمال، الاقتصاد، الأفراد، الابتكار، الشفافية،,الحوكمة البيئية والاجتماعية.



تعمل كوستيم، التي وافق اجتماع المساهمين فيها على البيانات المالية، من خلال ثلاث شركات تابعة: إمبريسا بيركاسي وجواليني وإلميت.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جاكوبو باليرمو الرئيس التنفيذي، جاكوبو باليرمو: "إن ما حققناه يرجع الي التوظيف الرائع لجميع الموارد ، الذي يعززمكانة السوق لجميع الشركات في المجموعة ويتيح لنا أن نهدف إلى أهداف مهمة للسنوات القادمة".



كوستيم، شركة إيطالية صناعية قابضة أسسها دومينيكو بوساتيللي وفرانشيسكو بيركاسي بقيادة الرئيس التنفيذي جاكوبو باليرمو - وهي أول شركة صناعية وطنية متكاملة ومرقمنة.



وتعمل في جميع مجالات صناعة العقارات من أجل تحقيق مشاريع تجديد حضري كبيرة بهدف تحسين الكفاءة والتنسيق. (أنسامد).



