رينا تشتري انبام العقارية: حجم مبيعاتها السنوي 14 مليون يورو

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - استحوذت شركة رينا بريما فاليو سيرفيسز، على "الفرع" التجاري لشركة انبام العقارية وهي (شركة إدارة العقارات التابعة لصندوق التقاعد للأطباء وأطباء الأسنان) المخصصة لـ "إدارة الممتلكات" في روما.



ورينا بريما فاليو سيرفيسز هي شركة خاصة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في جنوة، إيطاليا، تأسست عام 1861، وتنشط في التقييم وشهادة العقارات الفنية.



قامت انبام العقارية بإدارة أصول عقارية بقيمة 4 مليارات، وتقع بشكل رئيسي في مدينتي ميلانو وروما، مع حجم مبيعات سنوي قدره 14 مليون.



وقال رئيس مجلس الضمان الاجتماعي للأطباء وأطباء الأسنان ألبرتو أوليفيتي، "نحن فخورون بأننا انشأنا شركة انبام العقارية القادرة على إدارة عدد لا يحصى من العقارات في جميع أنحاء إيطاليا، والتعامل مع الآلاف من المستأجرين والاستجابة لاحتياجات العملاء بطريقة مرنة".



وتابع، "يجب أن نتذكر أنه في أقل من عقد من الزمان تمكنت الشركة من إدارة المبيعات للأفراد والأموال لأكثر من 2 مليار دولار".



(أنسامد).



