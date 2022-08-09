تحالف ديا كابيتال وهاريسون ستريت لبناء مساكن في إسبانبا

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - أعلنت شركتي ديا كابيتال الإيطالية وهاريسون ستريت الأمريكية عن إنشاء مشروع مشترك لبناء مساكن للإيجارفي إسبانيا.



ويقول بيان التأسيس إن التحالف الجديد بين المشغلين قدم مشروعًا أوليًا لمحفظة أولية من 441 وحدة مقسمة إلى منطقتين في إشبيلية.



سيوفرمكتب ديا كابيتال ايبيريا وهي الفرع الإسباني للشركة الأم، خدمات التطوير والإدارة التشغيلية للمحفظة ، بينما تعمل Jll Spain كمستشار تجاري لشركة Jv ولشراء المشاريع الأولية.



وتعمل الشركتان في الوقت الحالي على إكمال عملية الاستحواذ على 760 وحدة إضافية في المدينة، مما سيسمح للمشروع بالوصول إلى 1200 وحدة قيد التطوير بحلول نهاية العام.



وتدورالمفاوضات أيضًا على مواقع مثل فالنسيا أو أليكانتي حيث يعتزم المشروع المشترك إضافة 3000 وحدة أخرى في الأشهر الـ 18 المقبلة.



شركة ديا كابيتال هي منصة لإدارة الأصول البديلة المستقلة الرائدة في إيطاليا، مع الأصول المجمعة لليورو.



وتعتبر هاريسون ستريت إحدى شركات إدارة الاستثمارالأمريكية الرائدة وانشئت عام 2005 وهي تركز حصريًا على الأصول الحقيقية البديلة وهي تستثمر في مساكن كبار السن، وإسكان الطلاب، وتقديم الرعاية الصحية، وعلوم الحياة وعقارات التخزين، فضلاً عن البنية التحتية الاجتماعية والمرافق.



ويقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو ولها مكاتب في سان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة ولندن وتورنتو، ولديها أكثر من 210 موظفين وحوالي 44 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. (أنسامد).



