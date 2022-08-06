إيطاليا : توقعات بتراجع المبيعات العقارية العام القادم

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - يمكن أن يؤدي الضغط على الرهون العقارية الجديدة في النصف الثاني من العام الجاري إلى "انخفاض تدريجي في معدلات نمو" مبيعات العقارات، ما قد يؤدي إلى تحول في عام 2023، عندما تعود إلى مستويات ما قبل كورونا، فيما ستكون هناك صعوبة للأسعار لمواكبة التضخم.



جاء ذلك في توقعات تشير لتراجع متواضع في سوق العقارات، التابعة للمرصد الوطني للعقارات السياحية، نشرها الاتحاد الإيطالي لوسطاء الأعمال التجارية والاتحاد العام للشركات التجارية والنشاطات والعمل المستقل.



في الواقع، تعتبر احتمالات التراجع الجديد "ملموسة"، ولكن يمكن للقطاع الاعتماد على "الجمود الإيجابي بالتأكيد"، والذي يقوم على اهتمام الأسر بالعقارات وعلى الميل المتزايد للشركات لتنويع الاستثمارات.



وعلى وجه الخصوص، ينمو السوق السكني من خلال البحث عن قفزة نوعية من حيث كفاءة الطاقة والمعدات الملحقة (المساحات الخضراء ووسائل الراحة الأخرى)، والقرب من الخدمات الأساسية وتوزيع المساحات الداخلية لمعالجة أوجه القصور التي حدثت أثناء فترة الإغلاق.



(أنسامد).



