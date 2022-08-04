ايطاليا-عقارات: طفرة في مبيعات بيوت العطلات 41٪ والأسعار3.

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - أكد المرصد الوطني للعقارات السياحية الايطالية أن مبيعات المنازل في المنتجعات السياحية زادت بنسبة 41.1٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بكثافة أكبر من متوسط ;;التباين الوطني (+ 34٪).



وأشارت البيانات إلى أنه في عام 2022 بلغ متوسط ;;سعر شراء منزل سياحي في إيطاليا 2،550 يورو للمتر المربع، مع إتجاه في أسعار مبيعات بيوت العطلات في الارتفاع، في المتوسط ;;بنسبة 3.2 ٪ سنويا.



جاء في أعلى الأسعار مناطق كابري وفورتي ديا ومادونا دي كامبيجليو.



هذه بعض البيانات الرئيسية للمرصد الوطني للعقارات السياحية لعام 2022 والتابع لـغرفة التجارة، بالتعاون مع مركز نزميسما، الذي حلل بيانات مبيعات وتأجير 141 موقعًا على شاطئ البحر و 76 موقعًا جبليًا وبحيرة.



وعلى وجه الخصوص، سجلت المنتجعات الساحلية + 43.4٪، والمنتجعات الجبلية + 35٪، بينما سجلت المنتجعات الساحلية + 29.6٪.



يؤثر الانتعاش في قيم سوق الإسكان على جميع المواقع السياحية، وإن كان بدرجات متفاوتة من الشدة، تُظهر منازل العطلات في الجبال والبحيرة أعلى زيادة، حيث يتراوح متوسط ;;الاختلافات من + 3.7٪ إلى + 5٪، بينما تُظهر المنازل المطلة على البحر تباينًا متوسطًا أكثر احتواءً يظل في النطاق بين +2 و 2٪ و+ 2.8 ٪ في أعلى ترتيب المنتجعات السياحية الرئيسية - فيما يتعلق بالحد الأقصى لأسعار بيع الشقق الفاخرة أو الجديدة. (أنسامد).



