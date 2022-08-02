ارديان وبريليوس: بيع مبنى تاريخي لبنك بي ان بي باري با

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - أعلن المطوران العقاري الايطاليان ارديان وبريليوس العقاريتان بيع مبنى إداري تاريخي لدى بنك بي ان بي باري با رايم .



ويقع هذا المبنى المملوك بالكامل لشركة ارديان و تديره شركة بريليوس في أحد الأحياء الراقية والأكثر تميزا وذات طابع عالمي بين حي بورتا نوفا وسيتي لايف على بعد خطوات من حديقة سيمبون واركو ديلا باسي في ميلانو.



وخضع المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن العشرين لعملية اعادة تطوير مستدامة تحت إدارة شركة اي اس جي والتي طورت المبنى الذي يمتد على مساحة 5700 متر مربع.



وسيضم المبنى المقر الجديد لشركة كبيرة تعمل في قطاع استثمارات تكنولوجيا المعلومات وشركة أخرى متخصصة في خدمات العمل المشترك.



في السياق الوطني، "يعد المبنى من بين المباني القليلة التي تتوافق مع الأهداف الطموحة التي حددتها اتفاقية باريس فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون".



يتيح تطبيق التقنيات الجديدة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، تقليل الانبعاثات من الآن وحتى عام 2050. (أنسامد).



