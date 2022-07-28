بيع فيلا في المكان الذي ألهم اندرسن كاتب"حورية البحرالصغيرة"

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - عرضت الفيلا التي أقيمت في المكان الذي الهم الكاتب الدنماركي الكبير كريستيان اندرسن بفكرة قصة " عروس البحر الصغيرة" the little mermaid والتي أحبها الكبار وعشقها الصغار للبيع.



و قد أقيمت الفيلا على الطرف الأقصى لجرف سيستري ليفانتيفي الريفييرا الإيطالية وهو نفس المكان الذي ألهم أندرسن وفيه كتب أول كتاب للأطفال عن قصص الحوريات وتم نشره في عام 1835.



و تنتمي الفيلا لمدرسة العمارة العقلانية وصممها المهندس المعماري كارلو دانيري بين عامي 1938 و1940، وهو نفس المكان الذي الهم وتدرجها وزارة الثقافة الإيطالية كنصب تذكاري وطني للعمارة الحديثة وكمثال للعمارة الإيطالية في القرن العشرين.



ويحيط بالفيلا حديقة تتعدي مساحتها 2 هكتار وقام بتجديدها جيو بونتي ويقول " إنها ليست مسكناً تقليدياً ولكنها مسرحاً للأحداث الإنسانية والفكرية والفكر والتأمل".



وقد قام دانيري بتجديد الفيلا التي يمتلكها ناشر إيطالي بالكامل حيث استعادت قيمتها المعمارية الصلية وتم تسليمها إلى شركة ليونارد لوكشوري للعقارات الفاخرة والتي لم تكشف عن سعر البيع. (أنسامد).



