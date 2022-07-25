إيطاليا : تصاريح البناء تسجل أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - سجلت تصاريح بناء المباني السكنية في إيطاليا في الربع الأول من العام الجاري أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عشرة أعوام، أي منذ الربع الرابع من عام 2012، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات).



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن عدد الوحدات في المباني السكنية الجديدة بلغ حوالي 15 ألف و900 وحدة سكنية، فيما تبلغ مساحتها المعيشية حوالي 1.38 مليون متر مربع.



وسجلت تصاريح البناء في القطاع السكني بذلك نموا بنسبة 4% بالنسبة لعدد الوحدات السكنية، وبنسبة 3.7% للمساحة الصالحة للاستخدام.



مقارنة بالعام السابق،حيث بلغ النمو 8.4% بالنسبة لعدد الوحدات السكنية و8.8% بالنسبة للمساحة المستخدمة.



من ناحية أخرى، سجل القطاع غير السكني نموا كبيرا في الربع الأول من عام 2022، حيث تعافى بشكل كبير بعد الانخفاض الحاد الذي سجله في الربع السابق.



زادت مساحة المباني غير السكنية بشكل ملحوظ مقارنة بالربع السابق، حيث ارتفعت بنسبة 21.5%، وبلغت مساحتها 2.73 مليون متر مربع.



مقارنة بالعام السابق، كانت الزيادة بنسبة 8.4%. (أنسامد).



