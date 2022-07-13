صندوق عقاري إيطالي يستحوذ على المركز اللوجستي الهولندي

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - أتم الصندوق العقاري الإيطالي "جنرالي دي ليوني دي ترييست" صفقة الاستحواذ على المركز الفني الهولندي Dc De Burght à Waddinxveen نيابة عن صندوق جنرالي العقاري الفني في أوروبا.



وتعتبر جنرالي واحدة من أكبر مزودي خدمات التأمين وإدارة الأصول العالمية وقد تأسست عام 1831 في إيطاليا، وهي موجودة في 50 دولة حول العالم.



ويقع المركز في حديقة الأعمال فريدنبرج في مدينة وادينزفين و له مدخل مباشر لميناء روتردام والمطارين الدوليين في امستردام وروتردام فضلاً عن محطات السكك الحديدية والبحرية.



وقد انشئ المركز في ديسمبر 2021 على مساحة 26 ألف كم مربع وتؤجره لأحد الموزعين الرئيسيين للفواكه والخضروات لهولندا وبلجيكا والمانيا. (أنسامد).



