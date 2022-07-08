إيطاليا: بناء 45 وحدة سكنية داخل مجمع تاريخي في فلورنسا

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - أعلنت شركة مانيفاتورا تاباتشي "Manifattura Tabacchi"عن بدء إنشاء مجمع سكني، يضم 54 وحدة سكنية، داخل مبنيين تاريخيين بمجمع فلورنسا.



ووفقا للمشروع، فإنه سيجرى تطوير مساحة 25 ألف متر مربع، عبر إنشاء مساكن ومساحات تجارية ووسائل راحلة ومساحات عامة.



وستتولى المصممة باتريشيا أوركيولا واستوديو فلورنسا كي-بيك، وضع التصميمات. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التطوير بحلول ديسمبر 2023.



وتم إطلاق المرحلة الأولى من تسويق الوحدات السكنية مع إنشاء مجموعة مواد وتسويق رقمي.



وذكرت شركة مانيفاتورا تاباتشي، "أعمال إعادة التطوير تهدف إلى الحفاظ على العمارة الأصلية، وإعادة صياغتها بطريقة معاصرة ومستدامة".



ونوهت الشركة أن أعمال البناء ستتم في المبنى رقم 7، والذي تم تصميمه في الأصل ليكون مستودعا يمتد لأربعة طوابق، ويواجه ساحة بياتزا ديلا أورولوجيو.



أما المبنى الثاني، فيحمل الرقم 12، وقد تم بناؤه في عشرينات القرن الماضي بأسلوب صناعي، وتم استخدامه في الأصل لتعبئة وتعليب المنتجات النهائية. (أنسامد).



