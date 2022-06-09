إيطاليا: زيادة مبيعات العقارات في الربع الأول من عام 2022

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - تجاوز عدد المنازل المشتراة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 181 ألف منزل، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.



ووفقا للبيانات الواردة من مرصد سوق العقارات التابع لوكالة الإيرادات فقد نمت التجارة في القطاع التجاري الثالث أيضًا بنسبة (+ 14.5٪) وقبل كل شيء في قطاع الإنتاج (+ 23.6٪).



و أكدت البيانات أن ميلان هي المدينة ذات أعلى معدل نمو لسوق الإسكان حيث حققت نسبة (+ 36٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021) وتأتي في المرتبة الثانية روما فهي المدينة ذات أكبر حجم مبيعات، بأكثر من 9 آلاف (+ 6.4٪) (أنسامد).



