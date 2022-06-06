إيطاليا : بيع منتجع فونتيبوسي في مدينة كافريجليا

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - قامت مجموعة Chapter Hotels في إيطاليا بشراء منتجع فونتيبوسي في مدينة كافريجليا بمقاطعة أريتسو، في إقليم توسكانا، وذلك وفقا لبيان صادر عن البلدية التي أشادت بآفاق إحياء السياحة في المنطقة.



وظل هذا المنتجع يعمل لسنوات، قبل أن يتم إغلاقه بعد ذلك.



وقد منح المزاد السادس في محكمة أريتسو، الذي تم الإعلان عنه بسعر أساسي قدره 3.7 مليون يورو، العقد لمجموعة رجل الأعمال ماركو سيليا.



وصرح ماركو سيليا : نحن سعداء ومتحمسون لتمكننا من تقديم رؤيتنا في منطقة رائعة مثل منطقة فالدارنو، مضيفا أن عملية إعادة التطوير ستحترم المناظر الطبيعية وستقدم فلسفة جديدة للضيافة والسياحة الدولية في منطقة كافريجليا.



ومن جانبه، قال عمدة كافريجليا، ليوناردو ديجل إنوشينتي، إن المدينة ستكون نقطة مرجعية أخرى للإستقبال السياحي، وذلك في وقت يشهد فيه قطاع السياحة نموًا كبيرًا، وأيضًا في ضوء المشاريع قيد الإنشاء بفضل الأموال القادمة ضمن الخطة الوطنية للتعافي من اثار وباء كورونا وتعزيز القدرة على الصمود. (أنسامد).



