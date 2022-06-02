بناء 150 شقة سكنية فاخرة في المسرح القديم في فلورنسا

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - تقرر انشاء اكثر من 150 وحدة سكنية فاخرة مخصصة للايجار لفترات متوسطة وقصيرة في فلورنسا في اطار خطة تطوير المسرح البلدي القديم.



وقد تم توقيع اتفاقية خاصة مع مؤسستي هينز وبلو نوبل لإدارة 3 من 7 بنايات التي تضم مسرح ديل ماجيو فيورنتينو.



وتعتبر هينز شركة عالمية للاستثمار العقاري و بلو نوبل لإدارة الاستثمارات العقارية الدولية بالاضافة الي شركة ستارهوتيلز.



ويستهدف مشروع " الوحدات الفاخرة في المسرح - مجموعة ستارهوتيلز" تقديم وحدات متميزة للإيجار السكني الجديد الراقي للعملاء الذين يبحثون عن تجربة الحياة في فلورنسا لفترات قصيرة ومتوسطة.



ويعمل مشروع تطوير المسرح البلدي السابق، والذي يتضمن أيضًا بعض الشقق للبيع، ليس فقط على تحسين العقار ولكن أيضًا المنطقة المحيطة، حيث سيتم تطوير المربع المحيط بالمسرح".



وسيتم تسليم الوحدات في 2024 بالإضافة إلى موقف سيارات خاص بها يتسع إلى 170 سيارة وبوابات أمن، وصالة ألعاب رياضية ومناطق لألعاب الاطفال وأماكن عمل مفتوحة. (أنسامد).



