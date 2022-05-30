أبارتو تفتتح أول سكن جامعي لها في إيطاليا

(أنسامد) - مايو 30 - روما - افتتحت شركة أبارتو (Aparto)، وهي علامة تجارية دولية متخصصة في إدارة المساكن الجامعية ومملوكة بنسبة 100% لمجموعة هاينز، أول سكن جامعي للطلاب في إيطاليا، في مدينة ميلانو، بفضل استثمارات دشنتها هاينز، الرائدة عالميا في مجال العقارات، وشركة Blue Noble للاستثمارات.



ويعتبر مشروع سكن الطلاب الجامعيين الذي يحمل اسم "أبارتو ميلان جيوفينال" Aparto Milan Giovenale هو المشروع الخامس عشر للسكن الجامعي للطلاب الذي تنفذه الشركة في أوروبا، مع ما يقرب من 600 سرير ومساحة 16000 متر مربع.



ستدشن شركة أبارتو أيضًا استثمارات في إسبانيا في شهر سبتمبر، وبالتحديد في برشلونة.



وصرح ماريو أباديسا، المسؤول بفرع شركة هاينز في إيطاليا، قائلا :" إنه لمن دواعي فخرنا أن نحتفل بدخول أبارتو إلى السوق الإيطالي، حيث طورت الشركة نموذجًا جديدًا في إدارة مساكن الطلاب بفضل الخبرة القوية التي اكتسبتها في أوروبا". (أنسامد).



