مجموعة "انفستير" تبيع بيزنيس بارك لمجموعة كوينتا في ميلانو

(أنسامد) - مايو 24 - روما - انهت مجموعة انفستير وهي شركة إدارة أصول بنك "فينات "صفقة بيع بيزينس بارك في كاسينا دي بيتشي في ميلانو الي مجموعة "كوينتا كابيتال ".



وأكد بيان صحفي صادر عن البائع أن المجمع المكون من ثلاث بنايات تمثل مقرًا لكبار الشركات متعددة الجنسيات، و "بيتشي" ، وهو مبنى كامل مخصص للخدمات، وظهر للنور بعد أعمال إعادة تطوير أحد أماكن العمل التاريخية في كاسينا دي بيتشي باستثمارات تزيد عن 12 مليون يورو مقدمة من انفستير InvestiRE.



وبعد إعادة التطوير ، شهدت شركة be + thepecchi دخول 12 شركة متعددة الجنسيات جديدة، مما أدى، بالإضافة إلى الشركات الخمس الموجودة بالفعل وقت الاستحواذ، إلى زيادة عدد الشركات الموجودة حاليًا في مجمع الأعمال إلى 17 شركة.



وتضمنت إعادة التطوير التجديد الكامل لمجمع بيتشي، مع بناء منطقة مطاعم جديدة ومنطقة لياقة بدنية وقاعات اجتماعات متعددة وقاعة احتفالات ومنطقة عمل مشتركة في خدمة الشركات، وبالتالي أصبحت مركزًا مرجعياً ليس فقط للشركات الموجودة في المركز ولكن أيضًا في الإقليم.



بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء حوالي 10000 متر مربع من المساحات المفتوحة الجديدة مزودة بمسارات مشاة جديدة منفصلة ، وزراعة أنواع أشجار جديدة، وأرضيات جديدة بمواد ومعدات جديدة مؤهلة للعمل في الهواء الطلق أو المحادثة مع الزملاء أو حتى لقضاء استراحة غداء في الخارج. . (أنسامد).



