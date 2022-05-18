إيطاليا- عقارات:الاستدامة من بين المحركات الرئيسية للسوق

(أنسامد) - مايو 18 - روما - صدر التقرير السنوي لمركز بيانات العقارات الذي يركز على "تحليل اتجاهات سوق العقارات 2021 والتوقعات المستقبلية لعام 2022".



وأكد التقرير أن هناك ظاهرة تم اكتشافها في عام 2021 وهي التحول الأخضر الذي يؤثر أيضًا على العقارات مع الاهتمام المتزايد بجودة الاستثمار ومعايير استدامة العقارات والتي ستكون المحرك الرئيسي للسوق خلال السنوات القليلة المقبلة.



ويشير التقرير إلى تميز عام 2021 بانتعاش عالمي قوي تجاوز أكثر التوقعات تفاؤلاً.



وكان هذا الاتجاه الإيجابي مدعوماً بتدخل البنوك المركزية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وزيادة الاستهلاك والاستثمارات، على الرغم من العناصر التي اعاقت القدرة على التنبؤ، مثل الأزمة الصحية المستمرة والصراع الروسي الأوكراني الأخير.



ويرصد التقريرأثر الانتعاش الاقتصادي العام أيضًا على سوق العقارات، حيث بلغ حجم المبيعات العالمي في عام 2021 123 مليار يورو ونموًا بنسبة 8.7٪ خلال عام 2020، وهي قيم تؤكد العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.



ويؤكد التقرير زيادة عدد المعاملات في عام 2021 مقارنة بعام 2020 و2019 لجميع القطاعات التي تم تحليلها، وذلك بفضل زيادة الطلب المحلي مقترنة باهتمام المستثمرين الأجانب. (أنسامد).



