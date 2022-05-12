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إيطاليا: أسعار الفائدة على القروض العقارية ترتفع بأكثر من 2%
في شهر مارس
    (أنسامد) - مايو 12 - روما - ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للأسر لشراء منزل، بما في ذلك، التكاليف الإضافية، إلى 2.01% في شهر مارس الماضي، مقابل 1,85% في شهر فبراير.

    وجاءت هذه الأرقام في تقرير "البنوك والمال" الذي نشره بنك إيطاليا.

    وبلغت معدلات مدفوعات الائتمان الاستهلاكي الجديدة 8,06%، وهي النسبة التي تم تسجيلها أيضا في شهر فبراير.

    ويأتي التقرير بالتزامن مع فرض ضوابط جديدة لمكافأت البناء، اعتبارا من يوليو 2023، التي تزيد عن 516 ألف يورو، إذ سيلزم الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم شهادات "أس أو أيه SoA"، التي تثبت مشاركتهم في المناقصات العامة. (أنسامد).

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