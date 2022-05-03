عرض فيلا بورتو روتوندو للمصممة كريتسيا للبيع

(أنسامد) - مايو 3 - روما - أعلن في إيطاليا عن بيع فيلا بورتو روتوندو للمصممة كريتسيا، المعروفة أيضًا باسم ماريوتشا مانديلي، والتي بنيت في الثمانينيات من القرن الماضي، في منتجع جالورا الفاخر بجوار منطقة كوستا سميرالدا الساحلية في شمال سردينيا.



وقرر الملاك الإيطاليون الحاليون للفيلا التي صممها المهندس المعماري جياني جاموندي (بعض الفيلات المجاورة مملوكة للأوليغارشية الروس) عرضها للبيع.



مع الأخذ في الاعتبار أن في المدينة المجاورة بورتو سيرفو يبلغ سعر شراء منزل على البحر11 ألف يورو للمتر المربع في المتوسط .



و تبلغ مساحة فيلا كريتسيا 650 متر مربع ومكونة من 8 غرف و8 حمامات وعدد كبير من حمامات السباحة المزودة بالماء المالح والجاكوزي بالإضافة إلي حديقة تبلغ مساحتها 7500 متر مربع وتنحدر مباشرة على البحر ولها رصيف خاص، يصل سعرها في السوق عشرات الملايين من اليورو .



والصفقة، التي عُهد بها إلى وكالة العقارات Italy Sotheby's International Realty، مازالت سرية ولم ترغب الوكالة في الكشف عن أي شيء حول سعر الفيلا. (أنسامد).



