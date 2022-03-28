إيطاليا :كويما وأبولو تستحوذان على 11 عقارًا في ميلانو وروما

(أنسامد) - مارس 28 - روما - توصلت شركة كويما (Coima) الإيطالية، الرائدة في استثمار وتطوير وإدارة الأصول العقارية، بالتعاون مع شركة "أبولو جلوبال مانجمنت"، إلى إتفاقية مع مستثمرين مؤسسيين إيطاليين وعالميين رائدين للاستحواذ على مجموعة تضم 11 عقارًا في ميلانو وروما.



بلغت قيمة الصفقة أكثر من 300 مليون يورو.



و كانت العقارات في السابق جزءًا من محفظة عقارية أوسع تابعة للهيئة الوطنية للتأمين والمساعدة الطبية.



وجاءت في إطار إعادة التنظيم العام لأصول الهيئة الوطنية للتأمين والمساعدة الطبية، التي طرحت العقارات للبيع بعد منحها في عام 2021 لبعض الصناديق التي تديرها "أبولو جلوبال مانجمنت". (أنسامد).



