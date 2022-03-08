بيع مباني تضم مقرات بنك إيطاليا في 4 مناطق

وصول 3000 أوكراني إلى إيطاليا في 24 ساعة
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ليبيا: استئناف الانتاج بحقلي الشرارة ورفع حالة القوة القاهرة
يوم المرأة:إكسبو دبي يستضيف قادة السياسة والأعمال والثقافة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
كوفيد والتغذية.. تغير العادات الغذائية للشباب
صور باتريك زكي امام محكمة المنصورة ..تاجيل القضية الي ابريل
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر
طرح منزل الأمير لودوفيسي للبيع بالمزاد (مع اللوحة الجدارية الوحيدة التي رسمها كارافاجيو). .يبدأ من 471 مليون يورو
اجواء كوفيد-19 في روما
ايطاليا-فال دي فييم..كأس العالم للتزلج الريفي على الجليد