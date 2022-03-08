بيع مباني تضم مقرات بنك إيطاليا في 4 مناطق

(أنسامد) - مارس 8 - روما - أعلن المعهد المركزي الإيطالي على موقعه على شبكة الأنترنت عن فتح الباب التقدم بأربع عطاءات لبيع مباني تضم مقرات بنك إيطاليا في 4 مناطق وهي: إينا ونيوري وتيرني وفيتيربو.



يقع المبنى الذي يضم الفرع الرئيسي للبنك في مدينة إينا في ميدان جاريبالدي علي مساحة تصل الي 2531 متر مربع.



و يقع المبنى الذي يضم فرع نيرو على مساحة 2687 متر مربع في منطقة جامعية متطورة.



أما في تيرني حيث يوجد المقر الاجتماعي للبنك، يقع المبنى في ميدان كورنيليو تاكيتو في أكثر أحياء المدينة رقياً على مساحة 3611 متر مربع.



ويقع مجمع فيتيربو الذي يضم الفرع الرابع والأخير في قلب المدينة التاريخي في منطقة مرموقة بشكل خاص على مساحة تبلغ 7114 متر مربع.



(أنسامد).



