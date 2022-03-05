إيطاليا : نمو سوق العقارات في ميلانو أسرع من روما

(أنسامد) - مارس 5 - روما - صرح نائب رئيس شركة إيموبيلياري كالتاجيرون العقارية الإيطالية (Immobiliare Caltagirone) أليساندرو كالتاجيرون، أن " نمو سوق العقارات في ميلانو أسرع من سوق العقارات في روما".



وأعلن أليساندرو كالتاجيرون شراء عقارين في مدينة ميلانو باستثمارات تقدر بنحو 140 مليون يورو، مبينا أن العقارين يعودان لثلاثينيات القرن العشرين ويقعان في المركز التاريخي للمدينة.



وأضاف كالتاجيرون أن سوق العقارات في مدينة ميلانو سوقًا واعدا نظرًا لما يتمتع به من خصائص. (أنسامد).



