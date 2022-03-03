يونيكريدت يقدم أكبر صفقة في مجال العقارات

(أنسامد) - مارس 3 - روما - وقع بنك يونيكريدت اتفاقاً مع شركة "ري فالوري" من مجموعة "تينكستا" المتخصصة في التقييم العقاري، للتعاون فيما بينهم بهدف الحصول علي بيانات أداء الطاقة الخاصة بالمباني المرهونة حتي تتمكن من تقديم الضمانات اللازمة للقروض المقدمة من البنك لتلك البنايات، حيث تقدر قيمة هذه القروض 150 مليار يورو.



ويعتبر بنك يونيكريدت أول بنك يقدم صفقة بهذا الحجم في إيطاليا.



بمقتضي هذا الاتفاق سيتمكن البنك من رسم خرائط لتحديد المساحات الخضراء للابلاغ عن العمليات وإدارة المخاطر البيئية وإصدار السندات الخضراء.



ويقول لوسيانو كياريللي مدير يونيكريديت ايطاليا "نحن نعمل على دعم التحول الأخضر وتتضمن خطتنا الاستراتيجية الجديدة 150 مليار يورو من القروض البيئية والمنتجات الاستثمارية والسندات المستدامة وقروض الأثر الاجتماعي". (أنسامد).



