نمو سوق الخدمات الهندسية المعمارية الايطالية

(أنسامد) - مارس 1 - روما - حقق سوق الخدمات الهندسية المعمارية الايطالية نموا كبيرا في عام 2021، رغم وباء كورونا وتأثيره علي كافة القطاعات الاقتصادية.



يؤكد التقرير الدوري الصادر عن مركز دراسات المجلس الوطني للمهندسين حول سوق الخدمات الهندسية والمعمارية في 2021، زيادة قيمة المبالغ المخصصة للعطاءات مع التنفيذ، حيث بلغت قيمة الاعلانات المنشورة مليار و840 الف يورو بزيادة تقدر ب 200 الف يورو، مقارنة بالعام السابق والتي كانت بدورها قد حققت زيادة نسبية عن عام 2019.



يشير التقرير الي أن المهندسين المستقلين يحصلون علي العطاءات ذات المبالغ المنخفضة مع بدايات سعرية اقل من 75 الف يورو. (أنسامد).



