إتفاقيات لمجموعة "كوفيفيو" بقيمة 200 مليون يورو في إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - أبرمت مجموعة كوفيفيو "Covivio" العقارية الأوروبية في عام 2021، إتفاقيات جديدة لبيع عقارات بقيمة 901 مليون يورو، منها ما يقرب من 200 مليون يورو لبيع عقارات في إيطاليا، حيث تم إبرام عقود بيع لعقارين في محفظة تيليكوم إيطاليا السابقة.



يقول أليكسي دال باسترو، الرئيس التنفيذي لكوفيفيو ايطاليا : بالنسبة لعام 2022، سنستمر في الحفاظ على روح التفاؤل على الرغم من السياق العام الذي لا يزال غير مطمئن، بسبب تفشي فيروس كورونا والتضخم والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.



وتابع دال باسترو : تظل مدينة ميلانو سوقنا المرجعي في إيطاليا، لكننا بدأنا نفكر في روما مرة أخرى، مضيفا : نحن لا نستبعد إمكانية العودة للاستثمار في العاصمة ، إذا سمحت بذلك فرص السوق.



في العام الماضي، ارتفعت قيمة محفظة كوفيفيو في إيطاليا بحوالي 20%، منها حوالي 50% تمثل عقارات تم تجديدها مؤخرًا أو تم تشييدها حديثًا. (أنسامد).



