يونيكريديت: قرض 145 مليون يورو لفندق الطلبة

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - وقع فندق الطلبة اتفاقية قرض مع بنك يونيكريدت بقيمة 145 مليون يورو مخصصة لتطوير المقرين الجديدين في روما، سان لورينزو، وفلورنسا بيلفيور، بضمان وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية القرض بالضمان الاخضر بقيمة 54 مليون يورو.



يقدم القرض شروط حصول الموقعين علي تقدير جيد جدا والالتزام بتصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة كمعايير تتعلق بالضمان الاخضر لوكالة ائتمان الصادرات الايطالية .



وقد تمت الصفقة بفضل تاييد فريق ريال ايستيت لارج كوربوريت لبنك يونيكريديت ايطاليا.



تعهد فندق الطلبة بإعادة استثمارالقرض لتزويد الطلاب القادمين من اماكن فقيرة اجتماعيًا بمنح دراسية في شكل خصومات على الرسوم الدراسية بالاضافة الي تحديد ايجار يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية .



يأتي هذا القرض ضمن مجموعة القروض التي منحها يونيكريدت لفندق الطلبة لبناء مكاتب مع نماذج استقبال هجينة في فلورنسا لافاجنيني وبولونيا وفيينا. (أنسامد).



