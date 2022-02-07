عقارات:افتتاح سبارك فود ديستريكت ميلانو في الربيع القادم

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - تقرر افتتاح سبارك فود ديستريكت ميلانو في الربيع القادم و يقع علي مساحة 2100 متر مربع في منطقة الاعمال تحت الانشاء في حي سانتا جوليا في ميلانو علي بعد خطوات من سبارك وان و سبارك تو.



وكانت شركة ليندليز قد وقعت على الاتفاقيات الاولية الملزمة لانشاء منطقة سبارك فود ديستريكت.



واشار مدير مشروع ميلانو فابريزيو زيكيكي الي الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل لجذب المحلات لافتتاح افرع لها علي ضؤ الوضع المعقد الناتج عن جائحة كورونا.



واضاف، " لقد حصلنا علي ما يقرب من 30 ردا إيجابيا من المؤسسات، الأمر الذي يعكس تعافي السوق وأن المشغلين يركزون بشكل خاص علي مشروعات التجديد الحضاري واسعة النطاق وعلي المدي الطويل.



ليندليز هي مجموعة عقارية واستثمارية متكاملة عالميًا تتمتع بخبرة أساسية في تصميم المدن وإنشاء مجتمعات قوية ومتصلة وهي شركة دولية لها تراث أسترالي ، فضلاً عن الخبرة المحلية عبر الأسواق الأساسية في أستراليا وآسيا والأمريكتين وأوروبا.



ويعمل لديها حوالي 13000 موظف وأكثر من 50000 مقاول من الباطن يدعمون تنفيذ مشاريعها و المحافظة علي الأصول المدارة حول العالم.



(أنسامد).



