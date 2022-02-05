إيطاليا : تحديث دليل الحوافز الضريبية على شبكة الإنترنت

YK9 (أنسامد) - فبراير 5 - روما - بناءً على التغييرات التي أدخلها قانون الموازنة لعام 2022، تم تحديث دليل الامتيازات والحوافز الضريبية لتجديد الأصول العقارية "الممتلكات والحوافز الضريبية 2022" المتاح عبر شبكة الإنترنت، والذي أنشأه المجلس الوطني لكتاب العدل و 14 جمعية من جمعيات المستهلكين.



ووفقا لبيان صحفي، تم تحديث الدليل في شكل رقمي لضمان حصول المواطنين، وكذلك المهنيين والمشغلين في القطاع، على أداة محدثة باستمرار تضم اللوائح الجديدة وقادرة على توفير دعم ملموس.



يوضح الدليل التعديلات المتعلقة بالحوافز الفردية، مع بيان الامتيازات الضريبية السارية وكيفية الاستفادة منها. (أنسامد).



