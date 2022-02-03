مؤتمر لتسهيل شراء المنازل وتجديدها يستهدف الشباب في بادوفا

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - ينظم مجلس التوثيق في مدينة بادوفا، شمالي إيطاليا، بالتعاون مع "بروجيتو جيوفاني"، المكتب التابع لعمودية بادوفا، الذي يقدم اقتراحات للخدمات وكذلك مبادرات تستهدف الشباب بين أعمار 15 و35"، اجتماعا إعلاميا ثانيا، في منتصف فبراير الجاري، من أجل "تقديم توجيهات في سوق العقارات للشباب المهتم بشراء وتجديد المنازل".



ويعد هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بعد تلك الذي عقد في نهاية يناير الماضي.



ويهدف الاجتماع الذي يعد جزءا من مبادرة تستهدف الشباب، إلى "توضيح الأوجه البيروقراطية والضريبية التي ينبغي أخذها في الاعتبار قبل الشراء وتجديد المنزل، وكذلك الإجراءات اللازمة لطلب الرهن العقاري ومكافأت البناء المتاحة".



وسيتم شرح الأجزاء المتعلقة بإجراءات الشراء والبيع للمنازل، عبر الانترنت، خلال الاجتماع، بواسطة كاتبتي العدل، إيمانويلا كاروتشي وفالنتينا شيابرينو، الذين يعدان جزءا من التنسيقية المهنية للمساواة في الفرص في بادوفا. (أنسامد).



