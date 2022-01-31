إيطاليا: 6.5 مليون يورو مبيعات عقارية لمعهد الضمان الاجتماعي

(أنسامد) - يناير 31 - روما - استمرت مبيعات الأصول العقارية للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي في يناير، مسجلة 6.5 مليون يورو.



وكشف المعهد الوطني للضمان الاجتماعي أن مبيعات الأصول العقارية استمرت خلال الشهر الأول من عام 202، لتسجل 6.5 مليون يورو.



وفي 27 يناير، باع المعهد في روما، بحي فيا كابوانو- مونيزاكرو، 43 عقارا بمبلغ 2 مليون 736 ألف 873 يورو.



وخارج روما، فإن المبيعات الحديثة للمعهد كانت في مناطق كمبانيا ولومباردي وفينوتو وبيدمونت.



وأوضح المعهد في بيان أنه باع مجمع عقاري لصالح مستشفى في كامبانيا، ومزرعة في بيدمونت، إضافة إلى العديد من الوحدات السكنية من خلال مزاد علني في فينتو ولومباردي، محققة إجمالي دخل، 6.5 مليون يورو.



المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، يتبع وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، وهو هيئة تختص بشكل رئيسي بتوفير الخدمة العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمعاشات، ويحصل على 70% من إيرادته من المساهمات الإجبارية للتأمين، بينما تتولى الدولة توفير الـ 30% الباقية. (أنسامد).



