بريليوس تبيع مبنى تجاري في أفراجولا

(أنسامد) - يناير 28 - روما - أبرمت شركة بريليوس Prelios الإيطالية اتفاقية لبيع مبنى تجاري تبلغ مساحته 12500 مترًا مربعًا في مدينة أفراجولا، في إقليم نابولي، إلى صندوق تديره شركة InvestiRE Sgr.



وشهد العقار، الذي تشغله حاليًا شركة Leroy Merlin Italia، إعادة تفاوض بشأن عقود الإيجار في آخر 18 شهرًا.



تمت الصفقة من خلال شركة Prelios AVE، بدعم من مكتب Linklaters للمحاماة. وتأتي الصفقة في إطار سلسلة عمليات التحسين والبيع التي تديرها شركة Prelios AVE في الأصول العقارية. (أنسامد).



