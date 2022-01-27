إيطاليا: ستاروود كابيتال للقطاع العقاري تستثمر 50 مليون يورو

(أنسامد) - يناير 27 - روما - يستثمر صندوق الاستثمار المخصص في قطاع العقارات، ستاروود كابيتال Starwood Capital، 50 مليون يورو، في رأس مال شركة دوفيفيفو Dovevivo، وامتلك نسبة منها تقدر بـ 22%.



ولا يزال المساهم الأكبر في شركة دوفيفيفو التي تعد أكبر شركة مشتركة في قطاع العقارات والتأجير في أوروبا، هي DV Holding.



وستسمح هذه الاستثمارات الجديدة للشركة بمتابعة تحقيق أهداف خطتها الصناعية الجديدة القائمة على 3 محاور استراتيجية، أولها تعزيز موقع الشركة الدولي، من خلال عمليات الإدماج والامتلاك، بهدف تعزيز وجودها في الأسواق التي تتواجد فيها بالفعل مثل إسبانيا وفرنسا، إضافة إلى سعيها لدخول دول أوروبية جديدة.



كما تركز الشركة على تطوير نموذج العمل من العيش المشترك إلى اسلوب العيش المتكاملا، عبر إدارة حلول إسكان أكثر مرونة، علاوة على العمل على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية. (أنسامد).



