ايليت بارتنر كابيتال تستحوذ على موقعين بمساحة 140ألف مترمربع

(أنسامد) - يناير 12 - روما - استحوذ الصندوق العقاري المغلق
ايليت لوجيستيكس الذي تستحوذ عليه ايليت بارتينرز كابيتال
وتديره كاستيلو، على محفظة تبلغ حوالي 140 ألف متر مربع مغطى ،
مقسمة إلى موقعين لوجستيين في بيدمونت وتوسكانا مخصصين لقطاعي
للسيارات والنفط .
جاء ذلك في مذكرة تشير إلى أن الصندوق ساعده K23 ، وهي شركة تابعة
لمجموعة K2 ، متخصصة في خدمات أسواق رأس المال في العقارات.
تؤكد العملية - كما هو موضح - على الدور الرئيسي للخدمات
اللوجستية للمشغلين المؤسسيين الدوليين الرئيسيين في قطاع العقارات
، على الرغم من الصعوبات المرتبطة بوباء كوفيد 19. (أنسامد).