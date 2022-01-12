ايليت بارتنر كابيتال تستحوذ على موقعين بمساحة 140ألف مترمربع

(أنسامد) - يناير 12 - روما - استحوذ الصندوق العقاري المغلق ايليت لوجيستيكس الذي تستحوذ عليه ايليت بارتينرز كابيتال وتديره كاستيلو، على محفظة تبلغ حوالي 140 ألف متر مربع مغطى ، مقسمة إلى موقعين لوجستيين في بيدمونت وتوسكانا مخصصين لقطاعي للسيارات والنفط .



جاء ذلك في مذكرة تشير إلى أن الصندوق ساعده K23 ، وهي شركة تابعة لمجموعة K2 ، متخصصة في خدمات أسواق رأس المال في العقارات.



تؤكد العملية - كما هو موضح - على الدور الرئيسي للخدمات اللوجستية للمشغلين المؤسسيين الدوليين الرئيسيين في قطاع العقارات ، على الرغم من الصعوبات المرتبطة بوباء كوفيد 19. (أنسامد).



