إستمرار إرتفاع أسعار المساكن في إيطاليا وسط الوباء

(أنسامد) - يناير 10 - روما - ارتفع متوسط سعر العقارات المشتراة للسكن في إيطاليا أو للاستثمار بنسبة 1.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2021 (المنتهي في سبتمبر) مقارنة بالربع السابق ، وبنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، بحسب بيانات أولية جديدة. من وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية Istat.



في حين أن الزيادة متواضعة نسبيا ، فإن هذا يؤكد استمرار الاتجاه المتمثل في ارتفاع أسعار المنازل في إيطاليا وسط الوباء بعد فترة هدوء قصيرة خلال الصيف.



تم تسجيل أول قفزة كبيرة في الأسعار في إيطاليا منذ سنوات في نهاية الربع الأول من عام 2020. (أنسامد).



